Ama: in Municipi I e XI domenica raccolta rifiuti ingombranti (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma – domenica 26 settembre a Roma torna, eccezionalmente solo in I e in XI Municipio, la campagna 'Il tuo quartiere non è una discarica', la raccolta straordinaria gratuita mensile di rifiuti urbani, ingombranti, elettrici ed elettronici, organizzata da Ama in collaborazione con il Tgr Lazio. Questo appuntamento aggiuntivo è stato predisposto per supplire all'impossibilità, domenica scorsa, di allestire alcune postazioni di conferimento, vista la chiusura al traffico di numerose strade attraversate dal percorso della Maratona di Roma. A partire dalle 8, quindi, nei due Municipi coinvolti saranno operative 4 ecostazioni mobili: viale delle Terme di Traiano (fronte viale Fortunato Mizzi), piazza del Tempio di Diana (area parcheggio) e piazzale Clodio (parcheggio largo ...

