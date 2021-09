Air Italy, riparte la procedura di licenziamento: 1.322 esuberi. Sindacati in rivolta a Roma (Di venerdì 24 settembre 2021) Dopo la proroga della Cig, ora i liquidatori guardano alla data di cessazione dell'azienda al 31 dicembre 2021, quando scadrà la proroga di sei mesi della cassa integrazione per tutti i dipendenti a tempo indeterminato che operano nelle sedi di Olbia, Malpensa, Linate, Fiumicino, Napoli e Firenze: 1.322 persone, tra cui sei dirigenti Leggi su rainews (Di venerdì 24 settembre 2021) Dopo la proroga della Cig, ora i liquidatori guardano alla data di cessazione dell'azienda al 31 dicembre 2021, quando scadrà la proroga di sei mesi della cassa integrazione per tutti i dipendenti a tempo indeterminato che operano nelle sedi di Olbia, Malpensa, Linate, Fiumicino, Napoli e Firenze: 1.322 persone, tra cui sei dirigenti

Ultime Notizie dalla rete : Air Italy Air Italy, riparte la procedura di licenziamento: 1.322 esuberi. Sindacati in rivolta a Roma La nuova Alitalia. Nuova doccia fredda sui dipendenti di Air Italy: per i 1322 operatori rimasti all'interno della compagnia in liquidazione viene riavviato il processo di licenziamento collettivo. Dopo lo stop alla prima procedura, partita il 3 marzo 2020 ...

