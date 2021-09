William ed Harry: perché la loro tata verrà risarcita con 100.000 sterline (Di giovedì 23 settembre 2021) Non era vero niente. Le voci che la volevano amante del principe Carlo e, addirittura, incinta del futuro sovrano del Regno Unito, erano completamente false. Create di sana pianta da Martin Bashir, giornalista della BBC che si inventò di tutto pur di estorcere un’intervista storica a Lady Diana. Bugie che, qualche anno dopo, un’inchiesta dell’emittente televisiva ha smascherato. Tiggy Legge-Bourke insieme al principe Harry in uno scatto del 1997 (foto: Getty) Tiggy Legge-Bourke e il maxi-risarcimento Tiggy Legge-Bourke, tata dei principi William ed Harry tra il 1993 e il 1999 ha avuto la sua rivincita. Per tanto tempo è stata considerata una delle amanti del principe Carlo. Odiata da Diana, che in lei vide sempre una rivale. E dagli inglesi, che la giudicarono una delle cause dell’infelicità della ... Leggi su amica (Di giovedì 23 settembre 2021) Non era vero niente. Le voci che la volevano amante del principe Carlo e, addirittura, incinta del futuro sovrano del Regno Unito, erano completamente false. Create di sana pianta da Martin Bashir, giornalista della BBC che si inventò di tutto pur di estorcere un’intervista storica a Lady Diana. Bugie che, qualche anno dopo, un’inchiesta dell’emittente televisiva ha smascherato. Tiggy Legge-Bourke insieme al principein uno scatto del 1997 (foto: Getty) Tiggy Legge-Bourke e il maxi-risarcimento Tiggy Legge-Bourke,dei principiedtra il 1993 e il 1999 ha avuto la sua rivincita. Per tanto tempo è sconsiderata una delle amanti del principe Carlo. Odiata da Diana, che in lei vide sempre una rivale. E dagli inglesi, che la giudicarono una delle cause dell’infelicità della ...

Advertising

ilgiornale : Tiggy Legge-Bourke, la tata di William e Harry calunniata da Martin Bashir pur di ottenere l’intervista con Lady Di… - infoitcultura : L’ex baby sitter di Harry e William sarà risarcita dalla Bbc per le bugie sulla «tresca col principe Carlo» - glooit : La Bbc risarcisce l’ex baby sitter di Harry e William per le bugie sulla storia col Principe Carlo leggi su Gloo… - andreastoolbox : La Bbc risarcisce l'ex baby sitter di Harry e William per le bugie sulla storia col Principe Carlo… - artnewsit : Ascolta #Rumors! In questo numero: Miriam Leone e Paolo Carullo, Enrico Brignano e Flora Canto, William ed Harry d’… -