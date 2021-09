Valentina Vignali shock | davvero le indossa? Scelta alternativa per lei

(Di giovedì 23 settembre 2021)con unaper lei;le? I fan restano stupiti dalla modella e cestista.sorprende i suoi fan (foto: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images for RFF).Classe ’91,ha deciso di dedicarsi nel corso della sua vita a tantissime cose e, le sue scelte, pare l’abbiano ripagata. C’è chi la conosce come giocatrice di Basket, chi invece come modella o showgirl televisiva e, altri, addirittura come cantante. Qualsiasi sia l’ambito grazie al quale la conosciamo, siamo stati tutti rapiti da, seguita su Instagram da oltre 2 milioni e 400 mila follower; numeri da capogiro, coi suoi fan che sono ora rimasti ...

CorriereCitta : ‘Aiutatemi a ritrovare Muffin’: la nota cestista e modella Valentina Vignali perde il suo cane ai Castelli, l’appel… - elenazermian : RT @vojcehar: Valentina Vignali ha perso Muffin, il suo cagnolino. Spero che lei e Lorenzo riescano a ritrovarlo presto perché da ogni lor… - martinaland15 : RT @sorridifede: ho il cuore a pezzi dopo le storie di Valentina Vignali - martinaland15 : RT @sono_lunatica: Piangendo per Valentina Vignali che sta cercando disperatamente da ieri sera il suo cagnolone ?? - sono_lunatica : Piangendo per Valentina Vignali che sta cercando disperatamente da ieri sera il suo cagnolone ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Valentina Vignali

Il Messaggero

E' un appello disperato quello disu Instagram. La cestista ha pubblicato diverse foto del suo cane scomparso da ieri nelle campagne vicino Roma. ' Se qualcuno lo vedesse può ..., la splendida influencer adagiata sul pavimento per uno scatto allo specchio da urlo., la cestista più seguita in Italia, ama come sempre interagire sui social ...Notte in bianco per la cestista, modella e influencer italiana Valentina Vignali. Ieri, nei pressi del pub Dejavù di Marino, zona via dei Laghi, ha smarrito il suo cane Muffin. La ragazza, in preda al ...«Ho bisogno di voi! Lo abbiamo cercato fino a tarda notte ma niente. Ieri Muffin verso le 21.30 si è smarrito nei pressi del Dejavú, un pub in via dei laghi a Marino ...