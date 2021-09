Uno spettacolo da non perdere durante l’equinozio d’autunno: il passaggio di questo enorme asteroide (Di giovedì 23 settembre 2021) l’equinozio d’autunno è coinciso anche con il passaggio di un enorme asteroide “vicino” al nostro pianeta: è accaduto tutto nelle scorse ore e vi spieghiamo cosa è successo. Nella giornata di martedì 22 settembre 2021, si è realizzato l’equinozio autunnale. asteroide ha sorvolato la Terra durante l’equinozio (Foto Sputnik)E’ così scattata la nuova stagione, precisamente alle ore 20:21 e l’emisfero boreale è entrato nella sua fase autunnale, inizio delle stagioni fredde e lento avvicinamento all’inverno. Di contro, nell’emisfero australe la situazione vissuta è stata l’esatto opposto: addio all’inverno e inizio della primavera. durante l’equinozio d’autunno E’ ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 23 settembre 2021)è coinciso anche con ildi un“vicino” al nostro pianeta: è accaduto tutto nelle scorse ore e vi spieghiamo cosa è successo. Nella giornata di martedì 22 settembre 2021, si è realizzatoautunnale.ha sorvolato la Terra(Foto Sputnik)E’ così scattata la nuova stagione, precisamente alle ore 20:21 e l’emisfero boreale è entrato nella sua fase autunnale, inizio delle stagioni fredde e lento avvicinamento all’inverno. Di contro, nell’emisfero australe la situazione vissuta è stata l’esatto opposto: addio all’inverno e inizio della primavera.E’ ...

Advertising

ilriformista : I testimoni che raccontano che la trattativa ci fu sono un mafioso (Brusca), scagionato per prescrizione, e il figl… - lucianonobili : Mentre #Conte e #Scanzi incitano all’odio verso @matteorenzi uno sparuto gruppo di militanti #M5S, partono urla e m… - UffiziGalleries : Secondo Boccaccio, Dante muore il #14settembre 1321. In 700 anni non abbiamo mai smesso di celebrare in lui l'origi… - MilkoSichinolfi : RT @MilkoSichinolfi: Il cdx è in forte crisi. A livello centrale assistiamo a riposizionamenti e divisioni marcate su temi come il green pa… - kaldokiller : RT @ZombieBuster5: Il sangue dei punturati al microscopio è uno spettacolo. Saranno contenti di non crederci, dato che i Fake News Media n… -