Una serie A sempre più straniera, quattro club su 10 in mani estere (Di giovedì 23 settembre 2021) AGI - Il calcio diventa sempre più internazionale e la serie A si adegua: il 40% delle squadre ormai parlano inglese o cinese. Il passaggio di proprietà del Genoa al fondo Usa 777 Partners, infatti, ha sancito la fine dell'era Preziosi e fatto salire a otto il numero dei club in mano a proprietà straniere. I rossoblu si aggiungono alla lista di Inter, Milan, Roma, Fiorentina, Bologna, Spezia e Venezia. Con la bandiera a stelle e strisce a farla da padrone, sei squadre su otto, accompagnata dal Canada e dalla Cina. Il fenomeno ha preso piede nell'ultimo decennio, ribaltando i rapporti di forza di un campionato dove tutte le squadre in precedenza erano gestite da italiani. A inaugurare la stagione internazionale è stata la Roma, prima società italiana ad aprirsi a un investitore straniero nel 2011, con la cordata americana guidata da ...

