Tranquilli: è stato bocciato anche lui! (Di giovedì 23 settembre 2021) Consolatevi: anche l’uomo più intelligente del mondo ha fallito agli esami. Se anche voi ricordate con un po’ di vergogna alcuni insuccessi scolastici, pensate che Terence Tao, 46 anni, uomo dal quoziente intellettivo di 230 – Einstein si “ferma” a 160, per ben due volte è stato bocciato. E se è capitato a lui, “cervellone” per antonomasia, tutti possiamo tirare un respiro di sollievo e ridimensionare i nostri fallimenti. Leggi anche › Scuola, bocciatura possibile (per ora) anche con la Dad. La grande paura dei ricorsi Terence Tao al Breakthrough Prize Breakfast & Symposia a Stanford, California. (Photo by Steve Jennings/Getty Images for Breakthrough ... Leggi su iodonna (Di giovedì 23 settembre 2021) Consolatevi:l’uomo più intelligente del mondo ha fallito agli esami. Sevoi ricordate con un po’ di vergogna alcuni insuccessi scolastici, pensate che Terence Tao, 46 anni, uomo dal quoziente intellettivo di 230 – Einstein si “ferma” a 160, per ben due volte è. E se è capitato a lui, “cervellone” per antonomasia, tutti possiamo tirare un respiro di sollievo e ridimensionare i nostri fallimenti. Leggi› Scuola, bocciatura possibile (per ora)con la Dad. La grande paura dei ricorsi Terence Tao al Breakthrough Prize Breakfast & Symposia a Stanford, California. (Photo by Steve Jennings/Getty Images for Breakthrough ...

Advertising

capuanogio : Il gol della #Fiorentina era irregolare ed è stato un errore di #Fabbri non fischiarlo. Detto questo, così state tr… - sole32321379 : RT @autocostruttore: Mettono a tacere le opinioni. Ma tranquilli, siamo ancora in uno stato di diritto! - Maur1z1oTw1tter : RT @autocostruttore: Mettono a tacere le opinioni. Ma tranquilli, siamo ancora in uno stato di diritto! - Efesini6 : RT @autocostruttore: Mettono a tacere le opinioni. Ma tranquilli, siamo ancora in uno stato di diritto! - rosaroccaforte : RT @earthisatemple: @GIORGIOMALAVOL1 Finché governa Draghi state tranquilli. 1) Il COVID è stato sconfitto 2 siamo in piena ripresa econom… -

Ultime Notizie dalla rete : Tranquilli stato Omertà Tranquilli, non mi sono convertito all'antimafia segue cena, e non vi terrò un pistolotto buonista. ... s., è stato una settimana in prima pagina; poi in seconda; poi in terza? adesso siamo ai trafiletti,...

Vanessa Incontrada e Alessandro Siani, la nuova coppia di 'Striscia la notizia' Come è andata? Vanessa: "È stato divertente. Io e Ale più tranquilli, le pose "acrobatiche" le abbiamo lasciate alle Veline?". Alessandro: "La verità è che durante il servizio esistevano due ...

In ritardo con i lavori di ristrutturazione? Tranquilli, il bonus per la casa non si perde La Repubblica , non mi sono convertito all'antimafia segue cena, e non vi terrò un pistolotto buonista. ... s., èuna settimana in prima pagina; poi in seconda; poi in terza? adesso siamo ai trafiletti,...Come è andata? Vanessa: "Èdivertente. Io e Ale più, le pose "acrobatiche" le abbiamo lasciate alle Veline?". Alessandro: "La verità è che durante il servizio esistevano due ...