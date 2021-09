Superbike | Chaz Davies si ritira dalle corse a fine 2021 | ' La scelta più difficile'

(Di giovedì 23 settembre 2021)dice addio alle. Il 34enne gallese lo ha annunciato in una conferenza stampa convocata giovedì 23 settembre, a poche ore dal round del WorldSbk in programma a Jerez per questo ...

Davies dice addio alle corse. Il 34enne gallese lo ha annunciato in una conferenza stampa convocata giovedì 23 settembre, a poche ore dal round del WorldSbk in programma a Jerez per questo ...Una decisione che non arriva all'improvviso, ma che maturava da tempo: ' Ci ho pensato anche lo scorso anno, ma sentivo ancora il giusto feeling e ho chiuso il 2020 vincendo all'Estoril. Mi sono ...Chaz Davies ha detto basta, questo sarà il suo ultimo mondiale Superbike. In dieci anni “cuor di leone” ha conquistato 32 vittorie e 99 podi, oltre ad un titolo mondiale Supersport ...SBK: LIVE DA JEREZ - "Per me è stata una scelta sofferta e difficle, ma al tempo stesso è la decisione giusta per me stesso e il mio futuro" ...