Silvia uccide un uomo in casa con un fendente al cuore | assolta

(Di giovedì 23 settembre 2021) É arrivata perRossetto la sentenza della Corte d’Appello di Torino, la donna aveva ucciso il compagno durante l’ennesima aggressione,per legittima difesa Torino, ieri la Corte d’Appello ha assoltoRossetto 51 anni per l’omicidio del compagno Giuseppe Marcon perché si è trattato di legittima difesa in quanto l’la stava aggredendo e le L'articolo proviene da Leggilo.org.

È stata assolta anche dalla corte di Assise di appello di Torino per legittima difesa la cinquantenne , processata per avere ucciso il compagno il 2 settembre 2018 nel corso di una lite a (Torino). L'...La Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado perRossetto, ...