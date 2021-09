Quanti pali per la Roma! In Europa si divide il primato con il Barça (Di giovedì 23 settembre 2021) Con i due pali colpiti nel primo tempo contro l’Udinese da Mkhitaryan e Zaniolo nel giro di otto minuti, la Roma è diventata l’unica squadra in Europa assieme al Barcellona a raggiungere quota 5 legni da inizio stagione. Nessun club nei maggiori campionati europei ne ha presi così tanti. FOTO: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 23 settembre 2021) Con i duecolpiti nel primo tempo contro l’Udinese da Mkhitaryan e Zaniolo nel giro di otto minuti, la Roma è diventata l’unica squadra inassieme al Barcellona a raggiungere quota 5 legni da inizio stagione. Nessun club nei maggiori campionati europei ne ha presi così tanti. FOTO: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

annakiara119 : RT @Lydia_spa: Comunque gemma se rifatta le frittelle per avere un nuovo inizio... Il nuo inizio c'è stato ma solo che in peggio ?????? in una… - Lydia_spa : Comunque gemma se rifatta le frittelle per avere un nuovo inizio... Il nuo inizio c'è stato ma solo che in peggio ??… - Zelgadis265 : @Ruttosporc ma poi quanti pali prende ? uno è quell'articolo, l'altro è di repubblica. - 1971Mtgz : @romeocesarato @Salvato27393517 @GuidoCrosetto @matteorenzi Io guardo i fatti, e tra questi c'é l'evidente bocciatu… - sandroswar : @AsNightmares Mi confermate che sta maledizione dei pali/traverse è nata con Salah??? Oppure da prima?? E negli ult… -

Ultime Notizie dalla rete : Quanti pali La Scuola Marescialli dell'Aeronautica Militare porta in campo la solidarietà ...con il Comandante Colonnello Sandro Cascino che ha voluto onorare l'evento difendendo i pali della ... A tal proposito colgo l'occasione per ringraziare tutti i partecipanti e quanti hanno contribuito ...

Viterbo: La Scuola Marescialli dell'Aeronautica Militare porta in campo la solidarietà ...con il Comandante Colonnello Sandro Cascino che ha voluto onorare l'evento difendendo i pali della ... A tal proposito colgo l'occasione per ringraziare tutti i partecipanti e quanti hanno contribuito ...

Quanti pali per la Roma! In Europa si divide il primato con il Barça alfredopedulla.com Dalla Spagna: il Barcellona pensa a Szczesny Secondo quanto riportato dagli spagnoli di Don Balon, ilè interessato al cartellino di. La trattativa può entrare nel vivo nei prossimi mesi Il club blaugrana potrebbe proporre allauno scambio alla pa ...

Tramvia Libertà-San Marco, polemica su fili e ganci "Oggi il consiglio comunale ha approvato la delibera relativa ai vincoli per la collocazione dei ganci di alimentazione del tram nel tratto piazza Libertà-San Marco. Si tratta di un atto necessario pe ...

...con il Comandante Colonnello Sandro Cascino che ha voluto onorare l'evento difendendo idella ... A tal proposito colgo l'occasione per ringraziare tutti i partecipanti ehanno contribuito ......con il Comandante Colonnello Sandro Cascino che ha voluto onorare l'evento difendendo idella ... A tal proposito colgo l'occasione per ringraziare tutti i partecipanti ehanno contribuito ...Secondo quanto riportato dagli spagnoli di Don Balon, ilè interessato al cartellino di. La trattativa può entrare nel vivo nei prossimi mesi Il club blaugrana potrebbe proporre allauno scambio alla pa ..."Oggi il consiglio comunale ha approvato la delibera relativa ai vincoli per la collocazione dei ganci di alimentazione del tram nel tratto piazza Libertà-San Marco. Si tratta di un atto necessario pe ...