Problema tecnico DAZN durante Serie A | indenizzo agli utenti impattati

DAZN in una nota si dice dispiaciuta per il Problema tecnico riscontrato da alcuni utenti che non sono riusciti ad accedere al servizio nel corso delle gare delle 18,30 Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio: Abbiamo riscontrato un Problema tecnico nel corso delle partite delle 18.30.Siamo dispiaciuti di quanto accaduto perchè sappiamo quanto importante sia per tutti i tifosi poter seguire la propria squadra.Tutti gli utenti che sono stati impattati dal Problema potranno usufruire di un indenizzo.

CapuozzoMarco : @PaolaDiCaro Infatti! E comunque non capisco che tipo di cje problema tecnico possa trattarsi. Oltre a DAZN ho un s… - Mucio80 : @ilCallista @Alessandrozita Che poi è sempre un problema tecnico ma ci siamo capito, credo...spero... - Mucio80 : @ilCallista @Alessandrozita Io credo invece che sia un problema geografico non tecnico. In alcune zone va in altre no - TV7Benevento : **Calcio: Dazn, 'dispiaciuti per problema tecnico, indennizzo per utenti che hanno avuto problema'**... - digitalsat_it : Nota ufficiale @DAZN_IT | Problema tecnico #DAZN durante #SerieA, indenizzo agli utenti impattati… -