Milan-Venezia, Theo Hernandez entra e spacca la partita / VIDEO (Di giovedì 23 settembre 2021) La svolta di Milan-Venezia è stato l'ingresso di Theo Hernandez. Ecco il VIDEO pubblicato dal club rossonero su Twitter con la sua prova: "entra dalla panchina e spacca il match, rivivi l'impatto di Theo contro il Venezia". Leggi su pianetamilan (Di giovedì 23 settembre 2021) La svolta diè stato l'ingresso di. Ecco ilpubblicato dal club rossonero su Twitter con la sua prova: "dalla panchina eil match, rivivi l'impatto dicontro il".

Advertising

acmilan : ? Three wins from three at home: read our write-up of #MilanVenezia ?? - Gazzetta_it : Le parole di Pioli (a Sky, nel post-partita di Milan-Venezia) su nuovi e vecchi numeri 10 rossoneri ????? 'Brahim è… - AntoVitiello : #Hernandez entra e spacca la partita con gol e assist. Il #Milan gestisce al meglio il turnover e vince senza tropp… - HedasGona : RT @acmlock_: Su Milan-Venezia c'è la loro firma ????? #MilanVenezia #BrahimDiaz #TheoHernandez - infoitsport : Milan Venezia: Theo Hernandez è tornato, Ballo-Touré da rivedere -