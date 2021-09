Maria De Filippi: lo fa sempre in tv, ci avete fatto caso? (Di giovedì 23 settembre 2021) Molti fan di Maria De Filippi si sono accorti che spesso durante le sue trasmissioni compie sempre un piccolo gesto. L’avete notato anche voi? Molti fan hanno notato che Maria De Filippi compie sempre un gesto durante le sue trasmissioni E’ lei la vera regina di Mediaset, Maria De Filippi. Sulla rete, ogni suo programma diventa quasi un “must” da vedere. Molti fan della Queen si sono accorti di un particolare che la presentatrice fa durante le sue trasmissioni. Di cosa stiamo parlando? Spesso mentre si trova alla conduzione di un programma, la De Filippi mangia una caramella, o comunque ce l’ha sempre a portata di mano, dentro la cartellina che ha in mano. Ma come mai lo fa? C’è da dire che ... Leggi su formatonews (Di giovedì 23 settembre 2021) Molti fan diDesi sono accorti che spesso durante le sue trasmissioni compieun piccolo gesto. L’notato anche voi? Molti fan hanno notato cheDecompieun gesto durante le sue trasmissioni E’ lei la vera regina di Mediaset,De. Sulla rete, ogni suo programma diventa quasi un “must” da vedere. Molti fan della Queen si sono accorti di un particolare che la presentatrice fa durante le sue trasmissioni. Di cosa stiamo parlando? Spesso mentre si trova alla conduzione di un programma, la Demangia una caramella, o comunque ce l’haa portata di mano, dentro la cartellina che ha in mano. Ma come mai lo fa? C’è da dire che ...

Advertising

QuiMediaset_it : Scheri, direttore di rete: «Applausi per Maria De Filippi e Silvia Toffanin, team vincente della domenica pomeriggi… - IlContiAndrea : #MaraVenier “Maria De Filippi mi ha chiamato per dirmi che #Amici21 andrà in onda per due puntate contro… - folklorlouie : SHAKE IT OFF AD AMICI TAYLOR SWIFT ANCHE MARIA DE FILIPPI È UNA TUA FAN, DOPO QUESTO CREDO SIA IL MOMENTO GIUSTO P… - daria__126 : RT @najwaxdeferilli: ma colleghiamoci con maria de filippi ?? #deferilli - _elenaa_28 : RT @_yvanx: Da oggi anche io compilerò curriculum con notizie false: - pulisco le scale negli studi di Maria de Filippi - faccio il pubblic… -