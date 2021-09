Ligue 1 | Psg supera il Metz con doppietta di Hakimi Pari tra Angers e Marsiglia

(Di giovedì 23 settembre 2021) Con unadiil Psgin trasferta il2-1 nella gara valida per la settima giornata di1 e consolida il primato in classifica con 21 punti. Decisiva la rete dell’ex interista al 94?. Pareggia ilfermato fuori casa dall’sullo 0-0, cade il Lens battuto in casa dallo Strasburgo 1-0 mentre il Lioneper 3-1 il Troyes. Vittoria per 1-0 del Lorient sul Nizza.

Orfano dell'infortunato Messi, il Paris-Saint Germain trova il gol vittoria soltanto al 95' sul campo del modesto Metz, ancora a secco di vittorie in campionato, per un 2-1 con il brivido. I parigini,