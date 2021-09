L’ex vicina di Katia Ricciarelli e Pippo Baudo conosce la verità sulla loro separazione (Di giovedì 23 settembre 2021) Non farà di certo piacere a Katia Ricciarelli scoprire che L’ex vicina di casa ha spifferato un po’ di cose sul suo matrimonio con Pippo Baudo. La cantante lirica è chiusa nella casa del GF Vip e se all’inizio era felice di trascorrere intere giornate con giovani e giovanissimi adesso lo è già un po’ meno. Katia Ricciarelli in questi giorni di reality show ha già parlato più volte di Pippo Baudo, senza rivelare nulla di segreto, ma ci pensa una sua amica ad aggiungere altro. Il matrimonio tra Katia e Pippo lo ricordano in molti, innamorati e amati dal pubblico, una coppia che faceva sognare, poi la separazione, il divorzio, i silenzi. Baudo non ha mai ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 23 settembre 2021) Non farà di certo piacere ascoprire chedi casa ha spifferato un po’ di cose sul suo matrimonio con. La cantante lirica è chiusa nella casa del GF Vip e se all’inizio era felice di trascorrere intere giornate con giovani e giovanissimi adesso lo è già un po’ meno.in questi giorni di reality show ha già parlato più volte di, senza rivelare nulla di segreto, ma ci pensa una sua amica ad aggiungere altro. Il matrimonio tralo ricordano in molti, innamorati e amati dal pubblico, una coppia che faceva sognare, poi la, il divorzio, i silenzi.non ha mai ...

