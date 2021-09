Leonardo DiCaprio sempre più green | investe nella carne coltivata sostenibile

Advertising

Agenzia_Ansa : Leonardo DiCaprio investe nella carne coltivata. 'Riduce l' impatto sul clima del 92%, e rappresenta un mercato da… - marcocarestia : RT @WineNewsIt: .@LeoDiCaprio investe nella #carne coltivata. “Un modo per combattere la crisi climatica”. L’#attore e #ambientalista consu… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Leonardo DiCaprio investe nella carne coltivata. 'Riduce l' impatto sul clima del 92%, e rappresenta… - Venice_Mariposa : RT @Agenzia_Ansa: Leonardo DiCaprio investe nella carne coltivata. 'Riduce l' impatto sul clima del 92%, e rappresenta un mercato da 25 mil… - PMicarelli : RT @Agenzia_Ansa: Leonardo DiCaprio investe nella carne coltivata. 'Riduce l' impatto sul clima del 92%, e rappresenta un mercato da 25 mil… -

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo DiCaprio

conferma la sua attenzione all'ambiente e investe nel settore della carne sostenibile coltivata che punta a 'rivoluzionare' il modo in cui viene prodotta quella bovina. Aleph Farms e ...Please follow and like us:Il premio Oscar sostiene Mosa Meat e Aleph Farms, due aziende leader del settore: "Uno dei modi più efficaci per combattere la crisi climatica - ha dichiarato - è trasformare il nostro sistema alimen ...Leonardo DiCaprio consolida la sua 'anima' ambientalista e investe nel settore della carne sostenibile coltivata che punta a trasformare il modo in cui viene prodotta quella bovina. La carne coltivata ...