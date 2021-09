Lazio, riecco Cairo: una motivazione in più per Immobile (Di giovedì 23 settembre 2021) ROMA - La sfida tra la Lazio e il Torino dello scorso anno è passata in archivio come "la partita dei tamponi", ma anche dei processi e dei litigi. Si è giocata più nelle aule dei tribunali che sul ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 23 settembre 2021) ROMA - La sfida tra lae il Torino dello scorso anno è passata in archivio come "la partita dei tamponi", ma anche dei processi e dei litigi. Si è giocata più nelle aule dei tribunali che sul ...

ROMA - La sfida tra la Lazio e il Torino dello scorso anno è passata in archivio come "la partita dei tamponi", ma anche dei processi e dei litigi. Si è giocata più nelle aule dei tribunali che sul terreno di gioco. E ...

