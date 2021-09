Gratta e Vinci rubato a Napoli | ecco come si è conclusa la vicenda

(Di giovedì 23 settembre 2021) Tutto è bene quel che finisce bene, ma quanta fatica,si èladeldal tabaccaio del quartiere Stella Gaetano Scutellaro. Si chiude, in maniera definitiva, anche se rimane aperta la questione processuale, ladelad una donna di 69 anni dal tabaccaio del rione Materdei nel quartiere Stella di. I fatti. Lo scorso 3 settembre la donna compra nella tabaccheria di Gaetano Scutellaro un tagliando del concorso. Lo utilizza e scopre di aver vinto la clamorosa cifra di 500.000 euro. Stordita ma felice si reca nel punto ...

La signora del rione Materdei di Napoli che aveva acquistato ilda mezzo milione di euro, che le era stato rubato da un uomo che aveva tentato di estorcerle la metà della vincita, potrà incassare la somma. Lo ha reso noto l'Agenzia delle accise, ...Dopo il clamoroso caso di cronaca che ha riguardato il tabaccaio di Materdei a Napoli, fuggito con un biglietto vincente delda ben 500mila euro, dalla Costiera Amalfitana arriva tutta un'altra storia fatta di onestà. Protagonista della vicenda è sempre un tabaccaio che ha condiviso il suo racconto sui ...L'anziana donna derubata del gratta e vinci da 500.000€ potrà riscuotere la somma. Un bel lieto fine per una vicenda grottesca che sembra uscita da un film di Totò e Peppino.Il tagliando è stato dissequestrato e sono state avviate le procedure per il pagamento. L'Agenzia delle Dogane: "Felici per la donna, presto riscuoterà la vincita" ...