Ciclismo | Ivan Basso | “Eolo World Tour? Serve tempo Mai visto uno come Ayuso” E su Fancellu e Fortunato…

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 settembre 2021)sta continuando a portare avanti un sogno, quello di plasmare una struttura ciclistica e condurla in una scalata attraverso le categorie. Nata nel 2013 sotto la guida della Fondazione Contador, gestita dai fratelli Fran e Alberto, la squadra ha corso per tre anniContinental e quest’anno ha esordito nella categoria Professional con il nome-Kometa. Denominazione quindi rinnovata, colore e nazionalità anche. Da spagnola è diventata italiana, diventando così la quarta Professional nel nostro panorama.da corridore ha avuto una carriera incredibilmente luminosa. Dopo l’oro iridato negli Under23, il varesino passa professionista nel 1999 e in una longeva carriera diventa uno dei più solidi riferimenti del movimento azzurro. Dai podi in classifica generale al...