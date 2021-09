Chi è Emanuel Caserio | vita privata e curiosità del bello de “Il Paradiso delle Signore”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 23 settembre 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda a partire dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi,direttamente dalè uno degli attori televisivi più conosciuti e amati del piccolo schermo italiano. Grazie alla sua simpatia e al suo talento ha conquistato l’ammirazione di migliaia di persone che lo seguono.: chi è, età, carriera, Ilè nato nel 1990 a Latina. Sin da piccolo ha mostrato la sua grande passione per il cinema e la recitazione. Per ...