Abraham: "Abbiamo fatto una grande prestazione. Non vedo l'ora di giocare il derby"

Tammy Abraham si è ambientato fin da subito nella sua avventura giallorossa e questa sera ha regalato alla Roma la quarta vittoria in campionato. Ecco le sue parole a DAZN: "Per noi è stata dura perché l'Udinese è complicata da affrontare. Complimenti ai compagni che hanno fatto una grande prestazione, Abbiamo dovuto difendere". Sul suo adattamento in Italia: "Dal primo giorno che sono qui mi hanno fatto sentire in famiglia tutti quanti, mi piace vincere e per questo cerco di infondere fiducia ai miei compagni". Sul derby di domenica: "Non me ne hanno mai smesso di parlare, sono pronto io, sono pronti i compagni e non vedo l'ora perché l'atmosfera sarà fantastica".

