Volley | Francesca Piccinini nominata vice presidente di Busto Arsizio

(Di mercoledì 22 settembre 2021)non abbandona la pallavolo. Dopo aver lasciato il campo, la Divina delresta legata al suo mondo e sarà ladi, club di Serie A1 con cui aveva disputato la sua ultima stagione. La toscana è stata presentata alla E-Work Arena, ilGiuseppe Pirola ha presentato la grande stella e il suo ruolo, non soltanto simbolo e istituzionale, ma anche operativo. La 42enne, Campionessa del mondo nel 2002, a seguirà da vicino i progetti sportivi della società, con un riferimento specifico al settore giovanile, ma anche al supporto tecnico dello staff di serie A. Non solo:sarà supervisore di un del “tour UYBA” nelle società sportive in tutta Italia, sarà ambassador della ...

L'ex campionessa di pallavolo,Piccinini , è pronta ad iniziare una nuova vita. La stella italiana sarà infatti la nuova vicepresidente di Busto Arsizio, come annunciato dallo stesso club lombardo: 'Piccinini seguirà da ...... il presidente biancorosso Giuseppe Pirola ha introdotto il 'New Chapter' della stella più grande delitaliano:Piccinini sarà vice presidente di UYBA, un ruolo non solo ...Francesca Piccinini non abbandona la pallavolo. Dopo aver lasciato il campo, la Divina del volley resta legata al suo mondo e sarà la vice presidente di Busto Arsizio, club di Serie A1 con cui aveva d ...Volley femminile, Serie A1: l'ex campionessa di pallavolo Francesca Piccinini è il nuovo vicepresidente di Busto Arsizio ...