Uomini e Donne, anticipazioni 22 settembre 2021 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo oggi pomeriggio nel corso della nuova puntata di "Uomini e Donne" su Canale Il 22 settembre si accende su Canale 5 una nuova settimana in compagnia di "Uomini e Donne", dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi. Puntuale alle 14.45, vedremo dunque alternarsi al centro dello studio con le sedie rosse, Dame e Cavalieri del Trono Over e Tronisti e Corteggiatori del Trono Classico. Per il Trono Classico, si va avanti con le prime esterne dei nuovi tronisti. Nicole, dopo aver capito chi era disposto a conoscerla o meno e dopo aver superato la prima uscita con un ragazzo, porta fuori un nuovo corteggiatore che si chiama Ciprian. La tronista aveva già notato il ragazzo dicendo in puntata che era molto simile al suo ex. Matteo e Joele ...

