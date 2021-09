Sclerosi multipla e Covid, ecco i farmaci che riducono gli anticorpi: con Moderna livelli tripli rispetto a Pfizer (Di mercoledì 22 settembre 2021) La maggior parte dei farmaci utilizzati nelle terapie dei pazienti con Sclerosi multipla, non ne riduce gli anticorpi specifici contro il Covid dopo la doppia dose di vaccino. Ma tre invece ne... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 22 settembre 2021) La maggior parte deiutilizzati nelle terapie dei pazienti con, non ne riduce glispecifici contro ildopo la doppia dose di vaccino. Ma tre invece ne...

Advertising

LaStampa : Sclerosi multipla e vaccino Covid, alcuni farmaci riducono gli anticorpi - leonard92571642 : RT @ArmoniosiAccent: È sana, fa il V e si ritrova a camminare con le stampelle per possibile sclerosi multipla. Per i neurologi che l'hanno… - SF_RL_Featuring : RT @ArmoniosiAccent: È sana, fa il V e si ritrova a camminare con le stampelle per possibile sclerosi multipla. Per i neurologi che l'hanno… - free_anto1 : RT @ArmoniosiAccent: È sana, fa il V e si ritrova a camminare con le stampelle per possibile sclerosi multipla. Per i neurologi che l'hanno… - MoniCapNov : RT @ArmoniosiAccent: È sana, fa il V e si ritrova a camminare con le stampelle per possibile sclerosi multipla. Per i neurologi che l'hanno… -