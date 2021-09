Sassuolo, basta complimenti: servono punti. E anche i gol (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il Sassuolo ha perso 3 gare su 5 quest’anno, segnando solo 5 gol. La squadra di Dionisi fatica a carburare Terza sconfitta consecutiva per il Sassuolo. Dopo i ko con Roma e Torino, è arrivato anche un amaro risultato contro l’Atalanta, avversario ‘impossibile’ da battere, storicamente, per i neroverdi, che hanno vinto solo 2 partite su 17 contro gli atalantini, subendo anche delle clamorose imbarcate. La sfida di ieri però è stata più equilibrata e ha detto che il Sassuolo ha provato a porre rimedio alle falle intraviste nella sfida contro il Torino, che gioca un calcio simile a quello di Gasp (d’altronde Juric è il suo allievo prediletto). E in pochi giorni Dionisi è riuscito a portare dei correttivi che hanno permesso alla formazione neroverde di presentarsi al Gewiss Stadium in maniera più adeguata, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ilha perso 3 gare su 5 quest’anno, segnando solo 5 gol. La squadra di Dionisi fatica a carburare Terza sconfitta consecutiva per il. Dopo i ko con Roma e Torino, è arrivatoun amaro risultato contro l’Atalanta, avversario ‘impossibile’ da battere, storicamente, per i neroverdi, che hanno vinto solo 2 partite su 17 contro gli atalantini, subendodelle clamorose imbarcate. La sfida di ieri però è stata più equilibrata e ha detto che ilha provato a porre rimedio alle falle intraviste nella sfida contro il Torino, che gioca un calcio simile a quello di Gasp (d’altronde Juric è il suo allievo prediletto). E in pochi giorni Dionisi è riuscito a portare dei correttivi che hanno permesso alla formazione neroverde di presentarsi al Gewiss Stadium in maniera più adeguata, ...

