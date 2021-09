Regole e sfide per la sanità digitale (Di mercoledì 22 settembre 2021) (Foto: IBM)*di Roberto Cursano – partner dello Studio Professionale Associato a Baker McKenzie Il processo di trasformazione digitale della sanità è in atto già da diversi anni: dall’affermazione del concetto di mobile health con l’apparizione delle prime applicazioni medicali, alla vendita online di farmaci e dispositivi medici, fino alla normativa sul fascicolo sanitario elettronico e la ricetta elettronica ed al progressivo affermarsi della telemedicina. La diffusione della pandemia ha, tuttavia, accentuato la spinta all’innovazione ed alla diffusione di questi nuovi strumenti, dovuta sia alla necessità di garantire cure a domicilio e limitare al minimo gli spostamenti di pazienti, sia alla familiarizzazione di questi ultimi con le nuove tecnologie digitali. Secondo statistiche ufficiali, nell’ultimo anno si è registrato un considerevole aumento ... Leggi su wired (Di mercoledì 22 settembre 2021) (Foto: IBM)*di Roberto Cursano – partner dello Studio Professionale Associato a Baker McKenzie Il processo di trasformazionedellaè in atto già da diversi anni: dall’affermazione del concetto di mobile health con l’apparizione delle prime applicazioni medicali, alla vendita online di farmaci e dispositivi medici, fino alla normativa sul fascicolo sanitario elettronico e la ricetta elettronica ed al progressivo affermarsi della telemedicina. La diffusione della pandemia ha, tuttavia, accentuato la spinta all’innovazione ed alla diffusione di questi nuovi strumenti, dovuta sia alla necessità di garantire cure a domicilio e limitare al minimo gli spostamenti di pazienti, sia alla familiarizzazione di questi ultimi con le nuove tecnologie digitali. Secondo statistiche ufficiali, nell’ultimo anno si è registrato un considerevole aumento ...

Regole e sfide per la sanità digitale

Il processo di trasformazione della sanità è in atto da anni: dalla normativa sul fascicolo sanitario elettronico all'affermarsi della telemedicina, ora la sfida è usare bene i fondi del Pnrr ...

