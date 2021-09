Papa Francesco abbraccia gli operatori di Mondo Migliore ' sfrattati' da Oblati

(Di mercoledì 22 settembre 2021)ha salutato eto, durante l’udienza generale di oggi, oltre cento trae migranti del centro di accoglienza“ha consolato e incoraggiato gliche stanno per perdere il lavoro a causa dei padridi Maria Vergine, proprietari dell’immobile, e della Croce Rossa Italiana che dal primo ottobre gestirà il centro. Néné Croce Rossa, infatti, hanno ancora risposto ai continui appelli lanciati dai lavoratori e dai sindacati”, sottolineano da. Il gruppo, composto anche da circa 40 bambini, è stato guidato da Angelo Chiorazzo, fondatore della Cooperativa Auxilium, e da Domenico ...

- ha fatto notare il relatore - ci insegna che la chiusura e la difesa, pur in tempi difficili quali quelli che stiamo vivendo, nei quali ci si sente più sicuri se si alza qualche ...L'Udienza general di. Il Viaggio a Budapest e in Slovacchia (12 - 15 settembre) in tre riflessioni Testo dell'allocuzione delCari fratelli e sorelle, buongiorno! Oggi vorrei ...Papa Francesco ha salutato e abbracciato, durante l’udienza generale di oggi, oltre cento tra operatori e migranti del centro di accoglienza Mondo Migliore. Papa Francesco “ha consolato e incoraggiato ..."Papa Francesco è un grande ascoltatore. Ci chiama ad uscire dalla nostra 'comfort zone', dalla pastorale del 'si è fatto sempre così'". Ne è convinto il card. Juan José Omella Omella, arcivescovo di ...