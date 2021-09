“Non dite il Padre Nostro”, maestra interrompe preghiera in una scuola: “Non è consentito” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Accade anche questo a scuola. Il parrocco stava per iniziare la benedizione della scuola recitando la preghiera del "Padre Nostro" quando la maestra lo ha interrotto spiegandogli che no, in quell'istituto "non è consentito". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 settembre 2021) Accade anche questo a. Il parrocco stava per iniziare la benedizione dellarecitando ladel "" quando lalo ha interrotto spiegandogli che no, in quell'istituto "non è". L'articolo .

Advertising

borghi_claudio : Ma non mi dite... - borghi_claudio : Ma non mi dite! Dal M5S via libera a Letta, Ferrara: 'Costruiremo la coalizione insieme al Pd, con Salvini non si… - Eurosport_IT : Non dite a Klopp che il Milan proviene dalla quarta fascia ????? #LiverpoolMilan | #UCL | #Klopp - Patty_Rose_L : RT @TenebraeEt: Scusate... Forse vi risulterò antipatico, ma è per il vs bene.. Non dite 'sono costretto a vaccinarmi'. Nessuno lo è. And… - Moreno01720679 : RT @Marcell77640487: Ci sono madri e padri di famiglia costrette ad assumere un trattamento farmacologico CONTRO LA LORO VOLONTÀ per non pe… -