Musetti-Djere in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Atp Nur-Sultan 2021

Lorenzo Musetti oggi se la vede con Laslo Djere al secondo turno dell'Atp 250 di Nur-Sultan 2021. Dopo aver superato Marc Polmans all'esordio, l'azzurro scende in campo contro il serbo che non è un avversario insormontabile sul cemento. Per Djere è arrivato invece il successo all'esordio contro il colombiano Daniel Galan Riveros. Il match va in scena nella giornata odierna, mercoledì 22 settembre 2021, come secondo incontro dalle ore 8:00 italiane. La diretta televisiva dell'evento sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky); live streaming fruibile attraverso il sito ufficiale dell'emittente e l'applicazione SuperTennix. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti in merito ...

