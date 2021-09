LIVE Ciclismo, Team Relay Mondiali in DIRETTA: Svizzera in testa, partita l’Italia con Ganna! (Di mercoledì 22 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.01 La Germania di Tony Martin alza l’asticella. All’intermedio i teutonici sono al comando con 7?07 sul Belgio. Ed attenzione che la Germania è molto forte anche con le donne, sulla carta più dell’Italia. 16.00 A breve gli intermedi di Germania, Italia ed Olanda. 15.58 La Danimarca è quarta al primo intermedio a 5?03 dal Belgio. Finora regna l’equilibrio. 15.57 Ganna e Affini si alternano al comando, ma anche Sobrero dà il suo contributo con i cambi, seppur in maniera più ridotta. 15.55 Al primo intermedio il Belgio è al comando con 96 centesimi di vantaggio sulla Gran Bretagna a 1?70 sulla Svizzera. 15.53 L’Olanda dovrebbe perdere dall’Italia con gli uomini (Van Emden, Mollema e Bouwman), ma dopo farà paura con le donne (Van Vleuten, Van Dijk e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.01 La Germania di Tony Martin alza l’asticella. All’intermedio i teutonici sono al comando con 7?07 sul Belgio. Ed attenzione che la Germania è molto forte anche con le donne, sulla carta più del. 16.00 A breve gli intermedi di Germania, Italia ed Olanda. 15.58 La Danimarca è quarta al primo intermedio a 5?03 dal Belgio. Finora regna l’equilibrio. 15.57 Ganna e Affini si alternano al comando, ma anche Sobrero dà il suo contributo con i cambi, seppur in maniera più ridotta. 15.55 Al primo intermedio il Belgio è al comando con 96 centesimi di vantaggio sulla Gran Bretagna a 1?70 sulla. 15.53 L’Olanda dovrebbe perdere dalcon gli uomini (Van Emden, Mollema e Bouwman), ma dopo farà paura con le donne (Van Vleuten, Van Dijk e ...

infoitsport : LIVE Ciclismo femminile, cronometro Mondiali juniores in DIRETTA: Ivanchenko trionfa davanti a Backstedt - OA_Sport : Alle 14.55 comincia la cronometro juniores dei Mondiali di ciclismo! Seguila nella nostra DIRETTA LIVE - zazoomblog : LIVE Ciclismo cronometro Mondiali juniores in DIRETTA: Segaert e Uijdebroeks puntano alla maglia Bonetto faro azzur… - infoitsport : LIVE Ciclismo, Cronometro Mondiali U23 in DIRETTA: Price-Pejtersen conquista la maglia iridata. Nono Baroncini - infoitsport : DIRETTA cronometro donne Elite, Mondiali CICLISMO 2021 RISULTATO LIVE -