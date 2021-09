L’ex Premier Conte al centro delle polemiche: Fedez e gli artisti lo attaccano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Duro attacco di moltissimi artisti nei confronti di Giuseppe Conte. polemiche per L’ex Premier: i messaggi di Fedez, Ruggeri e Salmo In queste settimane, in vista delle amministrative, anche Giuseppe… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 22 settembre 2021) Duro attacco di moltissiminei confronti di Giuseppeper: i messaggi di, Ruggeri e Salmo In queste settimane, in vistaamministrative, anche Giuseppe… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it.

Advertising

Linkiesta : Non deve preoccupare che a un comizietto di Conte un paio di grillini abbiano invocato violenza contro Renzi. È peg… - ciropellegrino : Un testimone del processo per corruzione contro l'ex premier d'Israele Benjamin Netanyahu è morto ieri in un incide… - uozzart : Una nuova opera per lo street artist Maupal: Giuseppe Conte in versione atleta di ginnastica artistica. Una sagoma… - infoitinterno : L’ex premier Giuseppe Conte a Vibo fra Green pass, reddito di cittadinanza e rincaro bollette - ilRosano : Un capolista imputato per omicidio stradale, la rabbia della famiglia Prodi (la vittima era il pronipote dell'ex pr… -