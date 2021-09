ILARY BLASI: SOFFRO A FARE LE PRIME SERATE. IN FUTURO VORREI METTERMI DIETRO LE QUINTE (Di mercoledì 22 settembre 2021) In attesa della seconda puntata di Star in the Star, in onda domani sera su Canale 5, ILARY BLASI si racconta in una lunga intervista tra pubblico e privato. La conduttrice festeggia su Chi 20 anni di carriera in tv, da Passaparola alle Iene passando per il poco fortunato show dove i vip cantano mascherati. SOFFRO a FARE le PRIME SERATE, di solito vado a letto alle dieci e dopo ogni prima serata in tv ci metto due giorni a riprendermi. Oppure faccio i riposini dopo pranzo come gli anziani. Ma da sempre faccio proprio fatica a FARE tardi, da quando avevo vent’anni. Mi sa che devo cominciare a FARE i programmi della mattina… ILARY BLASI è alle prese con il flop di Star in the Star e con le polemiche sulla qualità ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 22 settembre 2021) In attesa della seconda puntata di Star in the Star, in onda domani sera su Canale 5,si racconta in una lunga intervista tra pubblico e privato. La conduttrice festeggia su Chi 20 anni di carriera in tv, da Passaparola alle Iene passando per il poco fortunato show dove i vip cantano mascherati.le, di solito vado a letto alle dieci e dopo ogni prima serata in tv ci metto due giorni a riprendermi. Oppure faccio i riposini dopo pranzo come gli anziani. Ma da sempre faccio proprio fatica atardi, da quando avevo vent’anni. Mi sa che devo cominciare ai programmi della mattina…è alle prese con il flop di Star in the Star e con le polemiche sulla qualità ...

