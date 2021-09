Il Castello di Aymavilles si colora di rosso per la 39a Giornata del donatore di sangue Fidas (Di mercoledì 22 settembre 2021) L’Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali di concerto con l’Assessorato dei Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio informa che in occasione della 39° Giornata del donatore di sangue Fidas è prevista l’illuminazione con luce rossa del Castello di Aymavilles dal 23 al 26 settembre prossimi. La Valle d’Aosta ospiterà, infatti, dal 23 al 26 settembre il 59° Congresso nazionale Fidas (Federazione Italiana Associazioni Donatori di sangue), un momento di rilevante importanza per la Federazione che verterà, in particolare, sui temi della donazione in aferesi e del ricambio generazionale. “Attraverso la donazione di sangue – dichiara l’Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali, Roberto Barmasse – è possibile ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 22 settembre 2021) L’Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali di concerto con l’Assessorato dei Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio informa che in occasione della 39°deldiè prevista l’illuminazione con luce rossa deldidal 23 al 26 settembre prossimi. La Valle d’Aosta ospiterà, infatti, dal 23 al 26 settembre il 59° Congresso nazionale(Federazione Italiana Associazioni Donatori di), un momento di rilevante importanza per la Federazione che verterà, in particolare, sui temi della donazione in aferesi e del ricambio generazionale. “Attraverso la donazione di– dichiara l’Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali, Roberto Barmasse – è possibile ...

