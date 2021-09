I cinghiali si aggirano indisturbati per le vie di Torino: l’incontro ravvicinato con due esemplari in zona Gran Madre (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dopo Roma anche Torino affronta il problema dei cinghiali. Una coppia di esemplari è stata immortalata mentre si aggira indisturbata in zona Gran Madre, nel centro del capoluogo piemontese. Il fatto è avvenuto martedì sera, poco prima delle 21, in via Villa della Regina. A riprendere l’incontro ravvicinato alcuni passanti. Anche Luciana Littizzetto ha commentato la scena: “I miei nuovi vicini. Va via Ronaldo e arrivano i cinghiali”. Video Giorgia Brescia L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dopo Roma ancheaffronta il problema dei. Una coppia diè stata immortalata mentre si aggira indisturbata in, nel centro del capoluogo piemontese. Il fatto è avvenuto martedì sera, poco prima delle 21, in via Villa della Regina. A riprenderealcuni passanti. Anche Luciana Littizzetto ha commentato la scena: “I miei nuovi vicini. Va via Ronaldo e arrivano i”. Video Giorgia Brescia L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

