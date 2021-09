Green Pass, si alla fiducia (senza un pezzo di Lega e FI). Le ultime novità (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il decreto legge noto come "Green Pass bis" ha ottenuto la fiducia dell'aula di Montecitorio con 335 sì, 51 no e 3 astenuti e il provvedimento Passa "blindato" al vaglio di Palazzo Madama. Le nuove norme entreranno in vigore il 15 ottobre e resteranno valide fino a fine anno Numerose le novità contenute nel testo di legge che entro il 5 ottobre dovrà essere approvato anche dal Senato. Green Pass sul post di lavoro Tra i principali aspetti che il nuovo decreto affronta ci sono le conseguenze in caso di mancata presentazione del certificato verde sul posto di lavoro sia esso pubblico o privato. senza Green Pass, come noto, lo stipendio viene sospeso dal quinto giorno di assenza, ma non sono previste ... Leggi su panorama (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il decreto legge noto come "bis" ha ottenuto ladell'aula di Montecitorio con 335 sì, 51 no e 3 astenuti e il provvedimentoa "blindato" al vaglio di Palazzo Madama. Le nuove norme entreranno in vigore il 15 ottobre e resteranno valide fino a fine anno Numerose lecontenute nel testo di legge che entro il 5 ottobre dovrà essere approvato anche dal Senato.sul post di lavoro Tra i principali aspetti che il nuovo decreto affronta ci sono le conseguenze in caso di mancata presentazione del certificato verde sul posto di lavoro sia esso pubblico o privato., come noto, lo stipendio viene sospeso dal quinto giorno di as, ma non sono previste ...

