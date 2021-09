Green pass e mascherine, le nuove regole del voto. Certificazione obbligatoria per i componenti dei seggi in ospedali ed Rsa (Di mercoledì 22 settembre 2021) ANCONA - Dal Green pass alle mascherine , dal distanziamento agli accessi contingentati: 28 Comuni si apprestano ad andare al voto il 3 e 4 ottobre nelle Marche con le regole imposte dal Covid . La ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 22 settembre 2021) ANCONA - Dalalle, dal distanziamento agli accessi contingentati: 28 Comuni si apprestano ad andare alil 3 e 4 ottobre nelle Marche con leimposte dal Covid . La ...

