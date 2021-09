GF Vip, Manuel Bortuzzo fa una confessione intima: “Là sotto funziona tutto…” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Più passano i giorni e più i concorrenti della casa del Grande Fratello Vip stanno venendo fuori. Di recente, ad esempio, Manuel Bortuzzo si è reso protagonista di racconti molto interessanti che riguardano la sua vita privata. In particolar modo, l’atleta si è soffermato sulla sua disabilità e non ha potuto fare a meno di rivelare un particolare alquanto spinto. La confessione piccante di Manuel Bortuzzo Manuel Bortuzzo si sta gradualmente aprendo con i suoi coinquilini. Il giovane ha legato soprattutto con Lulù, ma anche con gli altri compagni ha instaurato un bel legame. Proprio durante una chiacchierata, infatti, il nuotatore ha svelato dei retroscena inerenti la sua disabilità. Nello specifico, il protagonista ha detto: “I peli e le unghie dei piedi mi crescono, ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 22 settembre 2021) Più passano i giorni e più i concorrenti della casa del Grande Fratello Vip stanno venendo fuori. Di recente, ad esempio,si è reso protagonista di racconti molto interessanti che riguardano la sua vita privata. In particolar modo, l’atleta si è soffermato sulla sua disabilità e non ha potuto fare a meno di rivelare un particolare alquanto spinto. Lapiccante disi sta gradualmente aprendo con i suoi coinquilini. Il giovane ha legato soprattutto con Lulù, ma anche con gli altri compagni ha instaurato un bel legame. Proprio durante una chiacchierata, infatti, il nuotatore ha svelato dei retroscena inerenti la sua disabilità. Nello specifico, il protagonista ha detto: “I peli e le unghie dei piedi mi crescono, ...

