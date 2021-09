Formazioni ufficiali Metz-Psg | Ligue 1 2021 2022

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Ledi-Psg, match della settima giornata di. Senza Messi, la formazione parigina è chiamata a conquistare i tre punti sul campo di una formazione sicuramente abbordabile per gli uomini di Pochettino. Di seguito, ecco le sceltedei due allenatori per questa sfida da non perdere. Le: Oukidja; Centonze, Bronn, Kouyaté, Udol; Maïga, Pajot, Sarr; Gueye, Niane, Yade Psg: Keylor Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Wijnaldum, Danilo Pereira, Rafinha; Neymar, Icardi, Mbappé SportFace.

