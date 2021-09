Davide Barillari è senza green pass e alla Regione Lazio non lo fanno entrare (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Stamattina sono stato bloccato fisicamente perché non in possesso del green pass. Chiedo sia permesso l’accesso all’aula a tutti i consiglieri vaccinati o meno, prima del 15 ottobre, così come previsto”. Lo ha detto in collegamento video il consigliere regionale del Lazio Davide Barillari, ex M5s, che stamattina è arrivato alla Pisana per partecipare alla seduta straordinaria del consiglio regionale del Lazio ma si è ritrovato bloccato dal personale addetto alla vigilanza. DA OGGI NON POSSO entrare IN AULA CONSILIARE Non ho il greenpass anche se sara’ obbligatorio solo dal 15/10. 3 guardie private che presidiano la porta chiusa a chiave 15 fra polizia, carabinieri e digos. Qui il ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Stamattina sono stato bloccato fisicamente perché non in possesso del. Chiedo sia permesso l’accesso all’aula a tutti i consiglieri vaccinati o meno, prima del 15 ottobre, così come previsto”. Lo ha detto in collegamento video il consigliere regionale del, ex M5s, che stamattina è arrivatoPisana per partecipareseduta straordinaria del consiglio regionale delma si è ritrovato bloccato dal personale addettovigilanza. DA OGGI NON POSSOIN AULA CONSILIARE Non ho ilanche se sara’ obbligatorio solo dal 15/10. 3 guardie private che presidiano la porta chiusa a chiave 15 fra polizia, carabinieri e digos. Qui il ...

