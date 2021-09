David LaChapelle dall’8 dicembre 2021 in mostra al Maschio Angioino

(Di mercoledì 22 settembre 2021) A Napoli ladell’artista “”. Le opere inedite saranno esposte nella Cappella Palatina deldal prossimo 8. L’iconico artista americanoarriva a Napoli dove, dal prossimo 8, sarà eccezionalmente innella Cappella Palatina del. Per i visitatori, una collezione esclusiva studiata appositamente per la

NapoliToday

L'iconico artista americano David LaChapelle arriva a Napoli dove, dal prossimo 8 dicembre, sarà eccezionalmente in mostra nella Cappella Palatina del Maschio Angioino. Per i visitatori, una collezione esclusiva studiata ...