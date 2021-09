Covid | 3 970 nuovi casi e 67 morti | tasso positività sale all' 1 | 3%

(Di mercoledì 22 settembre 2021) AGI - In rialzo la curva epidemica in Italia. Idi contagio sono 3.970 contro i 3.377 di ieri. I tamponi sono 292.872 (ieri 330.275) con undiche passa dall'1% all'1,3%. I decessi sono 67 (come ieri) per un totale di 130.488 vittime dall'inizio dell'epidemia. In discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 3 in meno (ieri -7) con 40 ingressi del giorno, e scendono a 513, mentre i ricoveri ordinari calano di 141 unità (ieri -45) e sono 3.796 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Il Veneto è la regione con maggior numero dicontagiati La regione con piùodierni è il Veneto con 509, seguito da Lombardia (+450), Sicilia (+414) e Campania (+365). Itotali dall'inizio dell'epidemia ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid 970

Trenta su 158 componenti invece gli assenti nel Movimento 5 stelle. Venticinque su 76 gli assenti in Forza Italia.