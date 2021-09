Covid-19, perdite nei bilanci e quinquennio di grazia: “Attenzione alle storture sulla parità di trattamento” (Di mercoledì 22 settembre 2021) perdite cristallizzate e nuovi meccanismi di protezione per le società in difficoltà. Al fine di fronteggiare le conseguenze dell’emergenza sanitaria sui bilanci delle società, il Governo ha introdotto specifiche disposizioni. Si tratta, in particolare, della normativa, racchiusa nel comma 266 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2021, i cui impatti sono stati analizzati dal dott. Paolo Divizia, Notaio in Bergamo e Milano e dal dott. Giorgio Berta, socio fondatore di Studio BNC in “Strumenti finanziari e fiscalità”, rivista edita da Egea, casa editrice dell’Università Bocconi. Formalmente la legge dispone la dilatazione da uno a cinque anni del termine entro il quale e? necessario intervenire sulla perdita e disattiva l’obbligo di intervento sul capitale sociale al fine di ovviare alle difficolta? che i ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 22 settembre 2021)cristallizzate e nuovi meccanismi di protezione per le società in difficoltà. Al fine di fronteggiare le conseguenze dell’emergenza sanitaria suidelle società, il Governo ha introdotto specifiche disposizioni. Si tratta, in particolare, della normativa, racchiusa nel comma 266 dell’art. 1 della Legge dio 2021, i cui impatti sono stati analizzati dal dott. Paolo Divizia, Notaio in Bergamo e Milano e dal dott. Giorgio Berta, socio fondatore di Studio BNC in “Strumenti finanziari e fiscalità”, rivista edita da Egea, casa editrice dell’Università Bocconi. Formalmente la legge dispone la dilatazione da uno a cinque anni del termine entro il quale e? necessario intervenireperdita e disattiva l’obbligo di intervento sul capitale sociale al fine di ovviaredifficolta? che i ...

