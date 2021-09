Controllori delle tasse | arriva il mega concorso

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Controllori delle

ilGiornale.it

Per questo sono stati pubblicati due bandicon l'obiettivo di rendere più digitale il Fisco e più efficiente il sistema di riscossionetasse . Il primo concorso è rivolto a 25 analisti di dati e ...... studenti dai 6 ai 19 anni, autisti edel trasporto scolastico di sottoporsi a tamponi ... per il personale docente e non docentescuole statali e paritarie di ogni ordine e grado e ...L'Agenzia delle entrate assumerà oltre 2.000 persone per rendere più efficiente il sistema di riscossione delle tasse. Nel frattempo, la pressione fiscale aumenta, il prezzo della benzina continua a c ...La selezione è per 100 esperti con competenze informatiche e per 2.320 posti da funzionario tributario. Domande online entro il 30 settembre ...