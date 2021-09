Banche dati e Fisco | nuovo software aiuterà l’Agenzia delle Entrate a incrociare dati e conoscere meglio le nostre tasche

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Ilsistema di controllo anti-evasione è già in cantiere. Al centro di tutto le: l’arma più potente contro i “furbetti”. Controlli fiscali (foto Adobestock)Non ci sarà più scampo per gli evasori. La riforma del sistema di accertamento informatico sarà in funzione nei prossimi mesi e metterà a disposizione nuovi strumenti per stanare chi non paga le tasse. Ilstrumento è stato presentato da Mario Nava, ex presidente della Consob e attuale direttore generale della Dg Reform che ha spiegato come il sistema anti-evasione fiscale in fase di realizzazione in Italia con il supporto della Dg Reform è partito a giugno e si concluderà entro novembre del 2022. È uno di quelli a cui teniamo molto, non posso entrare nei dettagli ma posso dire che è sicuramente un progetto all’avanguardia. ...