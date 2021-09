Allenatore con la A maiuscola (Di mercoledì 22 settembre 2021) : Simone Inzaghi si è confermato uno dei migliori tecnici italiani in circolazione e l’Inter è riuscita a sostituire al meglio un tecnico come Antonio Conte. L’avvio di stagione del club nerazzurro è stato veramente positivo: in campionato ha conquistato già 13 punti in 5 partite frutto di quattro vittorie ed un pareggio, in Champions League ha perso all’esordio contro il Real Madrid ma la squadra ha disputato una grandissima partita. Nell’ultima sfida l’Inter ha sbancato Firenze, un campo difficilissimo contro una squadra in grandissima forma. La squadra di Inzaghi è riuscita a ribaltare l’iniziale svantaggio e nel secondo tempo ha disputato una gara di altissimo livello. I meriti di Inzaghi Foto di Claudio Giovannini / AnsaL’Inter ha iniziato la stagione con un grandissimo punto interrogativo, adesso è una certezza. Nel giro di pochi giorni ha perso un Allenatore ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 22 settembre 2021) : Simone Inzaghi si è confermato uno dei migliori tecnici italiani in circolazione e l’Inter è riuscita a sostituire al meglio un tecnico come Antonio Conte. L’avvio di stagione del club nerazzurro è stato veramente positivo: in campionato ha conquistato già 13 punti in 5 partite frutto di quattro vittorie ed un pareggio, in Champions League ha perso all’esordio contro il Real Madrid ma la squadra ha disputato una grandissima partita. Nell’ultima sfida l’Inter ha sbancato Firenze, un campo difficilissimo contro una squadra in grandissima forma. La squadra di Inzaghi è riuscita a ribaltare l’iniziale svantaggio e nel secondo tempo ha disputato una gara di altissimo livello. I meriti di Inzaghi Foto di Claudio Giovannini / AnsaL’Inter ha iniziato la stagione con un grandissimo punto interrogativo, adesso è una certezza. Nel giro di pochi giorni ha perso un...

Ultime Notizie dalla rete : Allenatore con Milan, troppi infortuni: scatta l'allarme in vista della Champions League Dopo un inizio di stagione non certo morbido a livello di calendario, con Lazio e Juventus avversarie nelle prime cinque giornate, l'allenatore del Milan Stefano Pioli cercherà di sfruttare il turno contro il Venezia per restare a contatto con i primi posti della ...

PROBABILI FORMAZIONI MILAN VENEZIA/ Quote: anche Simon Kjaer deve dare forfait ... cambierà poco anche nel reparto avanzato con Rebic che giostrerà da prima punta, con Brahim Diaz e ... Per quanto riguarda l'attacco, è qui che l'allenatore del Venezia potrebbe cambiare di più: Aramu, ...

Balotelli, gol e polemica con l'allenatore avversario: "Abbiamo cervello, palle e cuore" Sky Sport Koeman: "La situazione non è delle migliori, ma noi non molliamo" Ronald Koeman ha parlato del difficile momento che sta passando il Barcellona. L’allenatore olandese, ai microfoni di “Voetbal International” ha parlato della situazione del ...

Lazio, Sarri porta Chiffi in tribunale L’allenatore però non ci sta e secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, è deciso a portare l’arbitro Chiffi in tribunale. Tutto è iniziato al termine della partita Milan – Lazio della 3° gior ...

