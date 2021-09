Voglio essere un mago: quante puntate, durata e quando finisce (Di martedì 21 settembre 2021) quante puntate sono previste per Voglio essere un mago, il nuovo reality-talent in onda su Rai 2 dal 20 settembre 2021? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda cinque puntate. La prima è prevista per martedì 21 settembre 2021; l’ultima per martedì 19 ottobre 2021. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe essere modificata) del programma su Rai 2: Prima puntata: martedì 21 settembre 2021 Seconda puntata: martedì 28 settembre 2021 Terza puntata: martedì 5 ottobre 2021 Quarta puntata: martedì 12 ottobre 2021 Quinta puntata: martedì 19 ottobre 2021 durata Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Voglio essere un mago? La messa in onda è prevista dalle ore 21,20 ... Leggi su tpi (Di martedì 21 settembre 2021)sono previste perun, il nuovo reality-talent in onda su Rai 2 dal 20 settembre 2021? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda cinque. La prima è prevista per martedì 21 settembre 2021; l’ultima per martedì 19 ottobre 2021. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbemodificata) del programma su Rai 2: Prima puntata: martedì 21 settembre 2021 Seconda puntata: martedì 28 settembre 2021 Terza puntata: martedì 5 ottobre 2021 Quarta puntata: martedì 12 ottobre 2021 Quinta puntata: martedì 19 ottobre 2021Ma quanto dura () ogni puntata diun? La messa in onda è prevista dalle ore 21,20 ...

