Usa, no-vax madre di 4 figli muore a 40 anni di Covid. Partecipò alle proteste 'Io senza museruola' (Di martedì 21 settembre 2021) “Smascherata, senza museruola e libera pensatrice”. Così si definiva sui social la 40enne della California Kristen Lowery, attivista no-vax e madre di quattro figli morta per il Covid il 15 settembre. Del decesso della donna ha dato notizia la pagina GoFundMe in cui si raccoglievano fondi per le spese del funerale, dove si afferma che Kristen è morta “inaspettatamente”. All’inizio di settembre invece era stata sua sorella Cassie a scrivere su Facebook che la 40enne era “in ospedale a lottare per la sua vita contro il Covid e la polmonite”. “Per favore, non arrenderti”, aveva aggiunto, precisando che non si trattava di un post politico e che non era interessata a sentire le opinioni di nessuno sui vaccini. Lowey aveva partecipato a tante manifestazioni no-vax: in una foto postata sui ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 21 settembre 2021) “Smascherata,e libera pensatrice”. Così si definiva sui social la 40enne della California Kristen Lowery, attivista no-vax edi quattromorta per ilil 15 settembre. Del decesso della donna ha dato notizia la pagina GoFundMe in cui si raccoglievano fondi per le spese del funerale, dove si afferma che Kristen è morta “inaspettatamente”. All’inizio di settembre invece era stata sua sorella Cassie a scrivere su Facebook che la 40enne era “in ospedale a lottare per la sua vita contro ile la polmonite”. “Per favore, non arrenderti”, aveva aggiunto, precisando che non si trattava di un post politico e che non era interessata a sentire le opinioni di nessuno sui vaccini. Lowey aveva partecipato a tante manifestazioni no-vax: in una foto postata sui ...

Advertising

RobertoBurioni : Con la salute non si scherza. Lei riposi in pace, voi vaccinatevi. - Corriere : Attivista no vax madre di 4 figlie muore di Covid a 40 anni. Si definiva «libera pensat... - PagellaPolitica : Un disco rotto suona in tutta Europa: i vaccini e i tamponi non funzionano, le mascherine fanno male, ci sono medic… - doomboy : RT @HuffPostItalia: Usa, no-vax madre di 4 figli muore a 40 anni di Covid. Partecipò alle proteste 'Io senza museruola' - HuffPostItalia : Usa, no-vax madre di 4 figli muore a 40 anni di Covid. Partecipò alle proteste 'Io senza museruola' -