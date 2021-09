Ugo Rossi, candidato sindaco no vax a Trieste aggredisce i carabinieri: arrestato - FOTO - VIDEO (Di martedì 21 settembre 2021) Entrano all’ufficio postale rifiutandosi di indossare la mascherina nel modo corretto. A difesa dei due clienti arriva con un megafono il candidato sindaco del Movimento 3V, Ugo Rossi, vicino a posizioni... Leggi su feedpress.me (Di martedì 21 settembre 2021) Entrano all’ufficio postale rifiutandosi di indossare la mascherina nel modo corretto. A difesa dei due clienti arriva con un megafono ildel Movimento 3V, Ugo, vicino a posizioni...

