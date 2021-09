Terrorismo: Borghi, 'approvare legge Pd contro radicalizzazione jihadista' (Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 set. (Adnkronos) - “L'approvazione della legge contro la radicalizzazione jihadista proposta dal Partito Democratico, sulla scorta del lavoro fatto la scorsa legislatura , è una esigenza primaria e non più dilazionabile”. Così Enrico Borghi, responsabile delle politiche della sicurezza della segreteria nazionale Pd, nel corso di un intervento al seminario “Aiutare i giovani contro le narrazioni estremiste”, a Bologna presso Palazzo d'Accursio. “La vicenda afghana-ha proseguito Borghi- rischia di trasformarsi in grande camera d'incubazione dello jihadismo. La situazione instabile di quel Paese, il rischio emulazione dentro il mondo islamico africano, i fattori di rischio sul terreno e le minacce di contesto ci dicono che non dobbiamo abbassare la guardia ne' ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 set. (Adnkronos) - “L'approvazione dellalaproposta dal Partito Democratico, sulla scorta del lavoro fatto la scorsa legislatura , è una esigenza primaria e non più dilazionabile”. Così Enrico, responsabile delle politiche della sicurezza della segreteria nazionale Pd, nel corso di un intervento al seminario “Aiutare i giovanile narrazioni estremiste”, a Bologna presso Palazzo d'Accursio. “La vicenda afghana-ha proseguito- rischia di trasformarsi in grande camera d'incubazione dello jihadismo. La situazione instabile di quel Paese, il rischio emulazione dentro il mondo islamico africano, i fattori di rischio sul terreno e le minacce di contesto ci dicono che non dobbiamo abbassare la guardia ne' ...

