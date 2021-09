Terence Hill dice addio a Don Matteo dopo 20 anni | la foto dal set della sua ultima scena commuove i fan

(Di martedì 21 settembre 2021)a Don22di lavoro per la nota fiction Rai, il protagonista indiscusso dello sceneggiato è arrivato al suo ultimo “ciak”. Negli ultimi mesi la notizia era già stata data come certa, ma un’immagine pubblicata in queste ore toglie ogni dubbio: per l’attore si chiude uno dei più importanti capitolisua carriera.lascia Don: l’ultimo scatto sul set A partire dalla prossima stagione, Dondovrà direal suo protagonista. Da mesi ormai si parlanotizia che vuolefuori dal cast dello sceneggiato, sostituito da Raoul Bova. ...

Raoul Bova non si chiamerà Don Matteo nella nuova stagione della storica serie interpretata da, di cui Bova prenderà il posto. L'attore, intervistato nel corso di W l'Italia su Rtl 102.5, ha infatti annunciato che il suo personaggio non si chiamerà Don Matteo ma Don Massimo: resta ...L' addio dia Don Matteo 13 è arrivato. Dopo oltre 250 episodi, dopo oltre 20 anni dalla messa in onda della prima puntata, l'attore ha girato la sua ultima scena di una delle più fortunate e longeve ...Terence Hill, dopo 22 anni, ha detto addio a Don Matteo e il suo ultimo ciak è stato salutato da tutti i compagni di viaggio e dal produttore Luca Bernabei: ecco foto e video dal set. Dopo 250 episodi ...In vent'anni è cambiata l’Italia, ma per milioni di spettatori è stato come una carezza pensare che un sacerdote detective con la tonaca rattoppata insieme a una manciata di carabinieri potesse salvar ...